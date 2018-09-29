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08:49 29 سبتمبر/ أيلول 2018
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    قطر

    بعد كشف المفاجأة... السعودية تصدم قطر والدوحة ترد

    © Sputnik . Abdoulkader Khadj
    العالم العربي
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    هاجم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قطر مجددا، مؤكدا على أن مقاطعة بلاده بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر للدوحة يأتي في ظل جهود مكافحة الإرهاب.

    وقال الجبير، في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73، أمس الجمعه: "في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت بلادي ومعها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر قبل 15 شهرا. فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفر منه"، وذلك وفقا لموقع الأمم المتحدة.

    بدوره، رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على كلمة الجبير قائلا في تغريدة على صفحته عبر "تويتر": "عندما تترك السعودية كل قضايا العالم الاسلامي المؤلمة وتتحدث عن قطر عبر كلمة وزيرها بالأمم المتحدة في أهم محفل دولي، عندها فقط ندرك المستوى الذي وصلت اليه السياسة السعودية من شيخوخة وهوان!".

    وكان الجبير، قال، خلال كلمة في مجلس السياسات الخارجية، إن "قطر دعمت منشقين في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت في سبيل التسبب بمشاكل للحكومات في تلك البلدان وخلق حالة عدم استقرار، لماذا تفعلون ذلك؟".

    وأضاف: "القطريون ومنذ منتصف التسعينيات يدعمون الأصوليين ويقومون بتحريض الشعوب وأصبحت قطر مركزا لقيادات الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين ولدت جماعات مثل التكفير والهجرة والقاعدة وجبهة النصرة".

    وتطرق الجبير إلى الملف الإيراني في كلمته، حيث قال: "إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية"، مشيرا إلى أن هذا "السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مما وضع إيران تحت طائلة العقوبات".

    وبالنسبة لليمن، قال الجبير إن "السعودية تجدد التزامها بالحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث"، إضافة إلى استمرارها بتقديم وتسهيل كافة الأعمال الإنسانية، مؤكداً أن الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال 4 سنوات بلغ 13 مليار دولار.

    وذكر أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية"، مشيرا إلى إطلاقها 199 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة.

    أما فلسطين، فقد أكد وزير الخارجية السعودي، أن "القضية الفلسطينية تبقى قضية السعودية والعالم الإسلامي المحورية". كما أضاف أن "إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية حق فلسطيني".

    كذلك أكد وقوف المملكة إلى جانب الشرعية في ليبيا، مؤكدا دعمها لاتفاق الصخيرات. وقال إن "السعودية تدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة وتدعو للحفاظ على وحدة ليبيا.

    من جانب آخر، شدد الجبير على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

    ولفت إلى أن الحكومة السعودية جعلت الإنسان محور التنمية وفتحت أبواب المستقبل لمواطنيها عبر رؤية 2030، وأكد أن تمكين المرأة لتحظى بالفرص الكاملة هدف الحكومة السعودية، موضحاً أن رسالة المملكة تقوم على الشراكة الصادقة لتعيش الأجيال القادمة بسلام.

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