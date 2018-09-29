وزير النقل السوري يعلن لـ"سبوتنيك" افتتاح معبر النصيب الحدودي مع الأردن

أعلن وزير النقل السوري المهندس علي حمود، اليوم السبت، 29 سبتمبر/أيلول افتتاح معبر النصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

دمشق — سبوتنيك. وقال حمود، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحكومة السورية افتتحت معبر النصيب صباح اليوم أمام الشاحنات وسيارات الترانزيت القادمة من وإلى الأردن عبر سوريا".

© AFP 2018 / STR رئيس مجلس النواب الأردني: فتح معبر "نصيب" من مصلحة العلاقات الأردنية السورية

وأضاف: أن "حركة العبور بدأت صباح اليوم بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب - جابر الحدودي بين الأردن وسوريا".

وقال الوزير السوري إن "الإجراءات شملت إعداد جملة من القرارات الناظمة لتشغيل المعبر وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أكد يوم الخميس الماضي، أن بلاده تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها.

وقال الصفدي لوكالة "سبوتنيك": "نريد أساسا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود". وأضاف "عندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما".