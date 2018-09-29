عودة أكثر من 100 شخص إلى سوريا من لبنان

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم السبت، أن أكثر من 100 مواطن سوري عادوا إلى ديارهم من الجمهورية اللبنانية خلال يوم واحد.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية: " خلال الـ24 ساعة الماضية عاد إلى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس" 107 لاجئاً [31 امرأة و52 طفلا]".

© Sputnik . Mostafa Rostum عودة نحو 100 شخص إلى سوريا من لبنان

وأكد المركز كذلك عودة 739 نازحاً داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكم إقامتهم الدائمة، كما عاد 23 شخصاً إلى الغوطة الشرقية، وعاد 414 شخصاً إلى ديارهم في محافظات دير الزور ودمشق عبر معبر الصالحية، وعاد 301 لاجئ إلى منطقة إدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.