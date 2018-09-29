مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وقال الوزير الملا، في حديث لـ"رويترز"، اليوم السبت، 29 سبتمبر/أيلول: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

© Sputnik . Igor Zarembo استثمارات حقل ظهر البحري في مصر بلغت 7.7 مليار دولار

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وأشارت "رويترز" إلى أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو/ تموز الماضي، وأن الإنتاج المصري ينمو منذ بدء تشغيل حقل "ظهر" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت مصر، أعلنت أمس الجمعة، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعب يوميا. وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.