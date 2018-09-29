أمير قطر يزور أمريكا اللاتينية

قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيزور أمريكا اللاتينية يوم الاثنين المقبل.

وتسعى الدوحة وراء شراكات جديدة في مجالي التجارة والأعمال منذ أن أدى خلافها العام الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطيعة سياسية واقتصادية بين الطرفين.

© Sputnik . Vitaliy Belousov قطر تبدأ فعليا تنفيذ "توجيهات الأمير"

وقالت الوكالة القطرية "سمو أمير البلاد المفدى يقوم في الأول من أكتوبر المقبل بزيارة دولة إلى عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية تشمل كلا من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين وذلك تلبية لدعوة من رؤسائها"، وفقا لرويترز.

وتعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ولها استثمارات في الأرجنتين عبر شركة قطر للبترول وتتطلع إلى التوسع في أمريكا اللاتينية.