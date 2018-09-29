الحكومة الأردنية: معبر "جابر نصيب" ما يزال مغلقا أمام حركة البضائع والمسافرين

نفت الحكومة الأردنية، في بيان لها، اليوم السبت، 29 سبتمبر/أيلول، فتح معبر نصيب - جابر على الجانب الأردني، مع سوريا.

عمان- سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان صحفي، إن "معبر جابر نصيب ما يزال مغلقا، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

© Sputnik . Firas al-Ahmad وزير النقل السوري يعلن لـ"سبوتنيك" افتتاح معبر النصيب الحدودي مع الأردن

وأضافت أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية.

وبينت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، أن "الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، مشيرة إلى أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود".

وكان وزير النقل السوري المهندس علي حمود، قالت، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحكومة السورية افتتحت معبر نصيب صباح اليوم أمام الشاحنات وسيارات الترانزيت القادمة من وإلى الأردن عبر سوريا".

وأضاف:

حركة العبور بدأت صباح اليوم بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب — جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

يأتي ذلك، بعد يومين من تصريح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والذي أكد، أن الأردن تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها. وقال الصفدي لوكالة "سبوتنيك": "نريد أساسا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود". وأضاف "عندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما".