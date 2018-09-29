وزارة النقل السورية تحدد موعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن

حددت وزارة النقل السورية موعد إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد إنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية.

وأعلنت الوزارة أن إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن سيكون في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفة في بيان لها أنها استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفقا لوكالة "سانا".

يأتي ذلك، بعد يومين من تصريح وزير الخارجية الأردني ، أيمن الصفدي، والذي أكد، أن الأردن تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها. وقال الصفدي لوكالة "سبوتنيك":

نريد أساسا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود، وعندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما.

وأغلق الأردن معبر نصيب — جابر الحدودي في العام 2015 عندما سيطرت الجماعات المسلحة على المعبر.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الجنوب أدت إلى تحريره من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين بدأت تدعو جهات شعبية أردنية إلى إعادة فتح المعبر، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.