عادل عبد المهدي يقترب من رئاسة الحكومة العراقية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن تحالفي "الإصلاح والبناء" يدعمان ترشح عبد الهادي، وكذلك تيار "سائرون" و"الحكمة" وتحالف "الفتح، وأنه تم التوافق فيما بينهم على دعم عبد الهادي لتشكيل الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولد عبد الهادي في بغداد، في العام 1942، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد، عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، عام 1970، ثم في الاقتصاد في جامعة بواتية في فرنسا عام 1972.
وعمل عبد الهادي في "مركز البحث الاقليمي الاقتصادي" في جامعة بواتية، ثم غادر إلى سوريا ولبنان، في عام 1973، وعمل في المعهد العربي للإنماء والمعهد القومي للتنمية العربية، وذلك كرئيس لقسم الاقتصاد، منذ نهاية السبعينيات، حتى 1982.
وعمل عادل عبدالهادي في وزارة الخارجية العراقية كسكرتير ثالث، منذ عام 1965، حتى عام 1969.
فيما شغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور، إياد علاوي، للفترة منذ نهاية يونيو/ حزيران 2004 ، وحتى 7 إبريل/نيسان 2005.
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