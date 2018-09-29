مسؤولون فلسطينيون: مقتل 7 بنيران إسرائيلية في احتجاجات في غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن سبعة فلسطينيين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع شارك فيها الآلاف، وذلك أمس الجمعة 28 سبتمبر/أيلول.

وأضافت الوزارة في بيان أن 505 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 89 بالرصاص الحي. كما كان بينهم 35 طفلا وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحفيان. ومن بين القتلى أيضا صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاما، وفقا لرويترز.

© REUTERS / AMMAR AWAD الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص ثالث خلال تظاهرات في قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية وتنفيذ ضربة جوية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقتل ما لا يقل عن 191 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس/آذار. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.

ويقول منظمو الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع فضلا عن القيود التي تفرضها مصر على الحدود مع غزة.

وقالت حماس إن احتجاجات أمس الجمعة كانت أيضا لإحياء الذكرى السنوية الثامنة عشرة لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.