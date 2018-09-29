خسائر جديدة بالعناصر والمواقع يتكبدها "داعش" في العراق

نفذت القوات العراقية، اليوم السبت، 29 أيلول/ سبتمبر، عمليات عسكرية نوعية، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتدمير مخابئه السرية، في محافظة نينوى، أحد أكبر مدن العراق، شمالا.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE الحشد الشعبي يقتل عددا من إرهابي "داعش" بعملية أمنية في العراق

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان حصلت مراسلة " سبوتنيك " في العراق، على نسخة منه، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، تمكنت وخلال عملية أمنية في قضاء بادوش، من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم، وتفجير نفق في جبال بادوش.

وأضاف رسول، أنه وفقا لمعلومات دقيقة تمكنت القوات الأمنية من العثور على نفق كبير يحتوي على أكثر من منفذ، بداخله عنصرين إرهابيين في قرية الكراث في المحافظة نفسها، وقد تم معالجته بالرمانات اليدوية.

وأفاد رسول، بأن طيران التحالف الدولي، دك المكان المذكور، ما أسفر عن تدمير النفق بالكامل.

واختتم الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن قوة من قيادة عمليات نينوى، عثرت على مصنع للعبوات الناسفة في قرية المرج، وقد تم تدميره بالكامل.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) سيطر على محافظة نينوى بشكل كامل في 2014، حيث اتخذ من مبانيها الحكومية مقرات له من بينها جامعة الموصل التي أصبحت مركزا لما يسمى "ديوان الحسبة" و"بيت المال"، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المحافظة بالكامل في أواخر شهر أغسطس/ آب عام 2017.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.