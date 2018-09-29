"سمسار داعشي" يقع في قبضة القوات العراقية

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم السبت، 29 أيلول/سبتمبر، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في إحدى الجامعات بمحافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على "داعشي" يعمل في إحدى الجامعات بصفة مقاول.

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وأضاف المركز، جرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لتدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على محافظة نينوى بشكل كامل في 2014، حيث اتخذ من مبانيها الحكومية مقرات له من بينها جامعة الموصل التي أصبحت مركزا لما يسمى بديوان الحسبة وبيت المال، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المحافظة بالكامل في أواخر شهر أغسطس/ آب عام 2017.