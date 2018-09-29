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15:33 29 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط

    مباحثات هامة بين أبو الغيط وسكرتير عام الأمم المتحدة في نيويورك

    © Sputnik . Edward Besov
    العالم العربي
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    عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة مباحثات هامة اليوم مع أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه  اليوم السبت، بأن الجلسة شهدت حوارا معمقا وتبادلا لوجهات النظر حول التطورات الأخيرة لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت التطرق إلى المسار الحالي للتعاون الثنائي بين المنظمتين في عدد من المجالات الهامة.

    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
    © Sputnik . Eduard Pesov
    أبو الغيط يطالب سوريا بتصحيح أخطاء الماضي
    وأوضح عفيفي أن تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن حظيت باهتمام كبير في إطار النقاش، حيث حرص الأمين العام على طرح عناصر مواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، مؤكدا الدور الرئيسي للجامعة في التعامل معها ومعالجتها وذلك من منطق كونها موضوعات عربية بالأساس، مع الإعراب عن التقدير على وجه الخصوص للاتصالات الحثيثة التي يجريها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل دعم القضية الفلسطينية، وكذا جهوده فيما يتعلق بتسوية الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

    وأكد غوتيريش بدوره تقديره للدور المحوري للجامعة العربية في التعامل مع هذه الملفات وحرصه على قيام تواصل وثيق بينه وبين الأمين العام في هذا الإطار.

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الثنائي ناقش باستفاضة تطورات القضية الفلسطينية واتفقا على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود الرامية لتأمين الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى السعي بجدية لتفعيل القرارات الصادرة مؤخرا عن الجمعية العامة بشأن تأكيد وضعية القدس وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مع ضرورة العمل في ذات الوقت على تكثيف الجهد الدولي من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد وقف الولايات المتحدة لمساهمتها في ميزانية الوكالة، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في توفير الخدمات التعليمية والصحية والوظائف للاجئين الفلسطينيين.

    وأضاف المتحدث أنه تم التطرق أيضا إلى أخر مستجدات الأزمة السورية وتداعيات التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق خاص بمدينة إدلب وأبعاد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي دي ميستورا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة على أساس مرجعية "جنيف ١" وقرار مجلس الأمن 2254. كما تم تناول أخر نتائج الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار النشط القائم في إطار المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا والتي تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الأوروبي والأفريقي.

    واتفق أيضا المسؤولان على أهمية تعزيز الجهود الساعية للتوصل إلى تسوية للأزمة في اليمن لوقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب اليمني، مع العمل على تعبئة جهود دولية إضافية لتقديم المزيد من المساعدات في ضوء التدهور الحاد الذي تشهده الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن.

    من ناحية أخرى، أعرب أبو الغيط وغوتيريش عن رضاهما عن مستوى التعاون الثنائي القائم حاليا بين المنظمتين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين، مع تأكيد التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون في هذا الصدد.

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    الكلمات الدلالية:
    أبو الغيط, الجامعة العربية, الأمم المتحدة
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