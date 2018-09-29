السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن خطر "قاتل"

أصدرت السعودية، اليوم السبت 29 سبتمبر/أيلول، بشأن ما وصف بأنه خطر "قاتل" يهدد حياة عدد من السعوديين.

قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها قامت بأكبر عملية استدعاء لسيارات "سوبارو"، بسبب خلل تقني تعاني منه يمكن أن يهدد حياة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت نحو 1285 سيارة من 3 طرازات لسيارات "سوبارو" لموديلات في الفترة من 2004 حتى 2010.

وأشارت إلى أن معظم تلك السيارات تعاني من خلل في التوصيلات الكهربائية لنظام الوقود، يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة، ما قد يتسبب في حوادث مميتة.

وقالت إن الأنواع المستدعاة جاءت كالتالي:

— سوبارو "آوت باك" موديلات في الفترة من 2004 حتى 2009.

— سوبارو "إمبريزا" موديلات في الفترة من 2008 حتى 2010.

— سوبارو "ليجاسي" موديلات في الفترة من 2004 حتى 2009.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 1285 مركبة "Subaru" موديلات: 2004-2010، لخلل في التوصيلات الكهربائية لنظام الوقود قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة pic.twitter.com/063KqFmixL — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) September 29, 2018

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وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة إعادة تلك السيارات لمراكز الصيانة، ليتم إجراء الإصلاحات اللازمة عليها مجانا، أو استبدالها مجانا بسيارات لا تعاني من الخلل التقني.