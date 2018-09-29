وزيرا خارجية الأردن والعراق يتفقان على التواصل لرفع وتيرة التعاون بين البلدين

أكد وزير الخارجية الأردني لنظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده للعراق في جهود إعادة الإعمار وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين.

عمان- سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "أكد الصفدي في لقاء مع الجعفري دعم الأردن للعراق في جهود إعادة الإعمار وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين".

© AP Photo / Bullit Marquez هيئة الاستثمار الأردنية تؤكد أهمية الاستفادة من إعادة إعمار العراق وسوريا

واتفق الوزيران على "استمرار التواصل لبحث الخطوات العملية لرفع وتيرة التعاون بما ينعكس خيرا على مصالح البلدين اللذين يقفان صفا واحدا في مكافحة الاٍرهاب وظلاميته ويعملان من أجل تعزيز العمل العربي المشترك".

وحسب البيان، "تقدمت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (أونروا) وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أجندة اللقاءات التي تابعها الصفدي مع نظرائه المشاركين في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".