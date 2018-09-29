وزيرا خارجية الأردن والعراق يتفقان على التواصل لرفع وتيرة التعاون بين البلدين

عمان- سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "أكد الصفدي في لقاء مع الجعفري دعم الأردن للعراق في جهود إعادة الإعمار وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين".
وحسب البيان، "تقدمت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (أونروا) وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أجندة اللقاءات التي تابعها الصفدي مع نظرائه المشاركين في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
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