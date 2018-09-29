مبارزة كلامية "سعودية - قطرية" بالأمم المتحدة (فيديو)

استخدمت المملكة العربية السعودية، حق الرد على التعليق القطري على كلمة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في المداولات العامة، للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المندوبة السعودية: "إن قطر منذ منتصف التسعينيات تدعم الأصوليين، وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين والجماعات التي ولدت جماعات أخرى مثل "التكفير والهجرة" و"القاعدة" و"جبهة النصرة".

© Sputnik . Vitaliy Belousov قطر تكشف السر الذي فشلت السعودية في إقناع العالم به

وأضافت أن الدوحة سمحت لقيادات دينية متطرفة بالظهور على شاشات التلفزيون لتبرير التفجيرات الانتحارية.

واتهمت مندوبة المملكة العربية السعودية قطر، بدعم منشقين في السعودية والإمارات والبحرين والكويت، لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأفادت في السياق قائلة: "المملكة هنا ليست المتهمة باحتضان الإرهاب ودعمه وإنما قطر هي الممول والداعم للإرهاب".

ووصف طلال آل خليفة السكرتير الثاني في البعثة القطرية، المتواجدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير بأنها "افتراءات باطلة وإساءة غير مقبولة"، معتبرا أنها تهدف إلى الإساءة لدولة قطر.

وقال: "بعد أكثر من عام على حصار قطر الظالم دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه، ولم يستطع القائمون عليه إقناع أحد بالادعاءات الباطلة التي استند عليها".

وأضاف: "سجل دولة قطر في التعاون الدولي يتحدث عن نفسه، ولسنا بحاجة إلى تفنيد ما يتم تلفيقه من ادعاءات في مجالات قدمنا فيها السبق على مستوى المنطقة، لاسيما في السلام المستدام ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة التطرف".

وأكد آل خليفة، أن تكرار هذه الاتهامات من نفس الأطراف لا يجدي إلا في تقويض مصداقية من يعيدها بدون أدلة أو حقائق، "وعلينا أن نستحضر أسباب وجذور الإرهاب". وتابع: "معروف أن الإرهاب وجد حاضنته في الغلو الديني الذي تم توظيفه من قبل السعودية لتحقيق أهداف سياسية تخدم ظروف معينة".