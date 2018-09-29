لسبب مجهول... تأجيل زيارة محمد بن سلمان للكويت

تأجلت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، بعدما كان من المقرر أن تكون اليوم السبت.

وتأجلت زيرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للكويت إلى غدا الأحد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

© AP Photo / Christophe Ena وكالة أمريكية تكشف الهدف الحقيقي لزيارة ابن سلمان للكويت

كما ذكرت قناة الكويت الأولى كذلك عن تأجيل زيارة بن سلمان إلى الكويت حتى يوم غد.

ولم يتم توضيح أسباب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي للكويت.

وقال مصدر خليجي لـ"رويترز" إن الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات.

وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الرسمية للكويت ستستمر يومين.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات، إبان شغله منصب ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، إذ التقى آنذاك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء — وقتها — الشيخ صباح الخالد.

ومن جهة أخرى، أكد مراقبون أن الزيارة المزمعة تعكس تقديرا عاليا للكويت ولقيادتها السياسية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، متوقعين أن تكون نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين، وأن يبحث الجانبان خلالها كل الملفات والقضايا العالقة وبما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والمودة بين البلدين.