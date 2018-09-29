التحالف يشن 16 غارة على 3 محافظات يمنية

شن طيران التحالف غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع استهدافه بغارات أخرى محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف قصف، اليوم السبت 29 سبتمبر / أيلول، بخمس غارات مديرية باقم شمال محافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات أخرى الطريق العام في مديرية شدا غربي المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن غارات التحالف على مديرية شدا تزامنت مع قصف صاروخي ومدفعي نفذه الجيش السعودي على المديرية، خلف جريحا.

وأضاف أن الجيش السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية مناطق في مديريتي باقم ومنبة الواقعتين على الشريط الحدودي، وألحق أضرارا مادية.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، شن التحالف أربع غارات على موقع للدفاع الجوي في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف غرب الحديدة، ونفذ غارة على مديرية المنيرة شمال المحافظة، أسفرت عن وقوع جريحين، كما استهدف بأخرى منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى قصف جوي للتحالف، حيث استهدف طيرانه منطقة بني حسن في مديرية عبس بغارتين أوقعتا ثلاثة جرحى.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.