وزير خارجية البحرين يهاجم قطر وإيران

أكد وزير خارجية البحرين؛ خالد بن أحمد آل خليفة، النظام الإيراني، يتبنى سياسة التخريب، واسقاط الدول ومؤسساتها، ويدعم الجماعات الارهابية المتطرفة.

وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن النظام في إيران، يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويلقي التهم جزافا ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران، ويطمع في الهيمنة على المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وشدد آل خليفة على أن تحقيق الأمن الإقليمي الدائم يحتاج لتحالف استراتيجي بين دول المنطقة، لافتا إلى أن إيران هي مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية، وأن النظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن.

وقال: "ولعل ما يحدث في الجمهورية اليمنية يؤكد ذلك بشكل واضح، فالنظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة".

وأضاف خالد بن أحمد آل خليفة أن قطر مازالت تعرقل آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى التي لا تزال تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي.

كلمة مملكة #البحرين أمام الدورة ال ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة — معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية#الأمم_المتحدة #UNGA pic.twitter.com/7r2gt9SNVa — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 29, 2018

ولفت إلى أن اعتداءات قطر على جيرانها تكررت عبر التاريخ، ما يتناقض ومفهوم الأمن الجماعي من خلال دعمها للإرهاب.

وأعرب وزير خارجية البحرين عن أمله في ان تعود #قطر إلى رشدها، وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضوا إيجابيا في المنطقة، من خلال الاستجابة لمطالب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.