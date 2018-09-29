الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن "خادم الحرمين الشريفين تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي".
وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم"، كما تم خلال الاتصال "استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".
جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 29, 2018
كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 29, 2018
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