الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ناقشا فيه الأوضاع الإقليمية وقضية النفط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن "خادم الحرمين الشريفين تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم"، كما تم خلال الاتصال "استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 29, 2018