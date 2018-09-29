العراق... العبادي يستقبل المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني

استقبل حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت 29 سبتمبر/ أيلول، فؤاد حسين، المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

© REUTERS / 7 مرشحين من أصل 31 يتنافسون على رئاسة الجمهورية العراقية

وقال بيان صحفي لمجلس الوزراء العراقي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية، التي يشهدها البلد والتصويت على اختيار رئيس الجمهورية، ومباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، وأهمية تلبيتها لاحتياجات العراق في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق في محاربة الإرهاب والاستقرار الأمني والعلاقات الخارجية.

ويتنافس سبعة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية في العراق، في الانتخابات المقرر أن يشهدها البرلمان يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، فيما لا تزال الكتل الكردية غير مستقرة على مرشح واحد.

ونقل مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" عن رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي قوله، إن عدد المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هو 31 مرشحا، مبينا أن المستوفين للشروط هم سبعة فقط، وأن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أكتوبر، موعدا نهائيا لانتخاب رئيس للجمهورية.

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".

ورشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.