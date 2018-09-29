دولة خليجية تدعو إيران إلى مفاوضات مباشرة

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اليوم السبت، إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) فاقمت الوضع الإنساني باليمن برفضها مبادرات السلام، داعيا إيران إلى إعادة الجزر التي تسيطر عليها وتؤكد الإمارات ملكيتها لها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بن زايد، في كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك، إن "التعنت الحوثي ضد محاولات السلام الجدية فاقم الوضع الإنساني"، متهما الجماعة بـ "عرقلة وصول المساعدات، ومواصلة تلقي الأسلحة الإيرانية، وزرع الألغام، وتجنيد الأطفال"، على حد قوله.

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وقال ابن زايد إنه "يجب التفريق بين سلوك جماعات مسلحة غير شرعية ترتكب الجرائم وتمارس التخريب كالحوثيين وبين التحالف الذي تشكل بطلب رسمي من الحكومة اليمنية".

والإمارات هي جزء من تحالف عربي بقيادة السعودية يدعم عسكريا الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون في حملة عسكرية مستمرة منذ 2015. وأدى النزاع لمقتل ما لا يقل عن 16 ألفا من اليمنيين بحسب الأمم المتحدة، وتوجيه اتهامات أممية للتحالف والحوثيين بانتهاك حقوق الإنسان هناك.

وعن إيران، شدد ابن زايد "على ضرورة توحيد الموقف الدولي ضد إيران ودعمها للجماعات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يتماشى مع المخاوف من طموحات إيران الإقليمية".

وتابع داعيا إيران إلى إنهاء سيطرتها على الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبرة وجبل أبو موسى"، بقوله "ندعو إيران للرد على دعواتنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية أو باللجوء للوسائل السلمية وعلى رأسها المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل أو التحكيم الدولي".