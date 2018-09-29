بوغدانوف يبحث مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني شرقي البلاد اليوم السبت 29 أيلول/ سبتمبر، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تطورات الوضع على الساحة المحلية والدولية.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA السراج: الانتخابات البرلمانية والرئاسية الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه إن "دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني تلقى اتصالا هاتفيا من نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف "، مشيرةً إلى أن "الجانبان بحثا تطورات الوضع على الساحتين المحلية والدولية.

يشار أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع جان إيف ولورديان الخميس الماضي 27 أيلول/ سبتمبر، تطورات الوضع في ليبيا جاء هذا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.