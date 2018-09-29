بعد هجوم هادي على "حزب الله"... وزير يمني يوجه رسالة إلى لبنان

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراء مضاد ضد جماعة أنصار الله، وذلك بعدما شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، هجوما على "حزب الله" في الأمم المتحدة، واتهامه بدعم "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني، في تدوينة على "تويتر" اليوم السبت 29 سبتمبر / أيلول، إن يجب على الحكومة اللبنانية أن تقوم، في سبيل ذلك، بوقف بث قنوات تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" و "حزب الله" اللبناني.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقتل 9 من "أنصار الله" في البيضاء

وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر": "حزب الله اللبناني، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، لم يكتف بتقديم الدعم اللوجستي من خبرات ومقاتلين للميليشيا الحوثية الإيرانية، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أطالب الحكومة اللبنانية بوقف بث قناة المسيرة الفضائية والساحات والمواقع الإلكترونية والعشرات من العناصر التابعة للميليشيا الحوثية الإيرانية الناشطين في لبنان".

واعتبر الوزير الإرياني تلك الأنشطة، التي وصفها بـ"غير القانونية" بأنها تساهم في إطالة أمد الحرب، وتضر بأمن واستقرار اليمن، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وتقود السعودية، منذ مارس / أذار 2015، تحالفا عسكريا لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة والإطاحة بالرئيس اليمني.

وتتهم دول التحالف إيران بتقديم دعم مادي وتسليحي لـ"الحوثيين"، وكذلك لـ"حزب الله" اللبناني لضرب الاستقرار في تلك الدول ودعم الإرهاب.

وأثنى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في أكثر من مناسبة، بمقاومة "الحوثيين" لقوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية، موجها هجوما على دول التحالف في المقابل بدعوى انتهاك السيادة اليمنية.

وهاجم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إيران و "حزب الله" اللبناني، واتهمها بتقديم دعم مالي وعسكري ولوجيستي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 26 سبتمبر / أيلول".