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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    بيان جديد من الكويت بشأن زيارة محمد بن سلمان

    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    العالم العربي
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    أصدرت السلطات الكويتية، مساء يوم السبت، بيانا جديدا بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت.

    أعلنت وزارة الداخلیة الكویتیة، أن الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق بعض الطرق اعتبارا من الیوم الأحد بمناسبة زیارة ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان آل سعود للبلاد.

    ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بیان صحفي إن إغلاق الطرق سیبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك لما تتطلبه الإجراءات المروریة والأمنیة.

    محمد بن سلمان أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS /
    لسبب مجهول... تأجيل زيارة محمد بن سلمان للكويت
    وذكرت الادارة أن الطرق التي سیتم إغلاقھا ھي طریق الریاض (المطار) القادم من العاصمة باتجاه المطار والدائري الخامس مع طریق الریاض والتحویل على الخامس باتجاه الجھراء فقط ودوار مطار الكویت باتجاه طریق الملك فیصل باتجاه العاصمة والتحویل باتجاه الشحن الجوي وطریق 55.

    وأضافت أنه سیتم أیضا إغلاق طریق الشیخ زاید (الخامس) من (الخامس) مع (الملك فیصل) باتجاه السالمیة وإغلاق الفرعي باتجاه المطار والتحویل على الفرعي باتجاه العاصمة فقط.

    وقالت إنه سیتم كذلك إغلاق تقاطع شارع دمشق مع (الخامس) باتجاه (الخامس) والتحویل باتجاه جنوب السرة والعكس باتجاه الدائري الرابع مع شارع دمشق و(الخامس) الرئیسي القادم من البدع باتجاه الجھراء والتحویل على طریق الفحیحیل السریع باتجاه العاصمة والعكس باتجاه الأحمدي.

    وأوضحت أن الطرق البدیلة ھي طریق الملك فھد السریع والمغرب والدائري السادس والغزالي والفحیحیل السریع والجھراء العام والدائري الأول والدائري الثاني والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع دمشق وطریق إبراھیم المزین.

    ودعت الإدارة في بیانھا الراغبین في السفر عن طریق مطار الكویت الدولي إلى سلك طریق الغزالي باتجاه المطار من خلال الشحن الجوي.

    وأشارت إلى أنه سیتم الإعلان عن أي تغییر في ھذه المسارات في حینه عبر وسائل الإعلام المختلفة مناشدة المواطنین والمقیمین ضرورة التعاون مع رجال الأمن.

    يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أجل زيارته إلى الكويت إلى اليوم الأحد، بعدما كان من المقرر أن تكون أمس السبت. ولم يعلن عن أسباب تأجيل الزيارة التي أعلن عنها رسميا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

    وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الرسمية للكويت ستستمر يومين.

    ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    انظر أيضا:

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    بعد قرار الملك... بيان جديد من محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
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