السعودية تواجه تهديدا "خطيرا" في 3 مدن

تستعد السعودية لمواجهة تهديد خطير، وتدرب مئات الخبراء لمواجهته، في 3 مدن، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس السبت 29 سبتمبر / أيلول.

قالت الصحيفة إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أطلقت مبادرة لتدريب 800 متخصص على تقنيات مواجهة التهديد الإلكتروني، الذي يمكن أن يهدد المملكة.

© REUTERS / KACPER PEMPEL الهيئة السعودية للأمن السيبراني تقرر تطوير بيئتها التنظيمية

ولفتت الصحيفة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني، وتدريب طلبة الجامعات في التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني على مواجهة هذا التهديد.

وأضافت: "تشمل الدورات محتوى نظريا وعمليا، وسيقوم بالتدريس فيها خبراء من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف الهيئة الوطنية".

وتتكون الدورات من 3 مستويات تبدأ من مستوى التأسيس، الذي يخضع المتدرب فيه لبرنامج تدريبي مكثف على مدى 4 أسابيع يشمل مواضيع أنظمة التشغيل وشبكات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني،

ويتكون المستوى المتوسط من برنامج تدريبي مكثف مدته 4 أسابيع، ويختص بتقنيات الاختراق الأخلاقي وحماية الشبكات والأنظمة.

وسيكون المستوى الثالث من التدريب، الذي يمتد لأسبوعين، متقدما ومتخصصا في أحد المجالات الدقيقة، التي تشمل اختبار الاختراق والاستجابة للحوادث والأمن الإلكتروني الجنائي وعمليات الأمن السيبراني.

ولفتت الصحيفة إلى أن التدريب سيجري في 3 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام.