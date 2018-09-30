لأول مرة منذ الأزمة... مصافحة حارة بين وزيري خارجية سوريا ودولة خليجية (صورة وفيديو)

ورصدت عدسات المصورين المعلم وآل خليفة، مساء أمس السبت، في لقاء عابر جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
لقاء بحريني سوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الاول من نوعه منذ سنوات. pic.twitter.com/CqWAb7FnFn— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 29, 2018
وتشهد العلاقات السورية العربية توترا منذ بدء الأزمة السورية في 2011 أدت لتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من سوريا.
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