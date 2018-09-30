السودان يتخذ قرارا عاجلا بشأن عملته الرسمية

قال البنك المركزي السوداني، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.

ونقلت لـ"وكالة الأنباء السودانية"، عن البنك المركزي اليوم الأحد، قوله إن "الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية".

وأضافت الوكالة أن "الحكومة السودانية تحاول خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك".

وكان بنك السودان المركزي، أعلن في فبراير/ شباط الماضي، خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي.

وذكرت "رويترز" أن الجنيه السوداني كان قد هوى إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.