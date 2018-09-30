ماذا فعل ظريف مع الوزير القطري صاحب مقوله "إيران دولة شريفة" (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر موقف غريب، بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسلطان المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73.

وتداول النشطاء، خلال اليومين الماضيين، مقطع الفيديو يظهر عناقا بين ظريف، والوزير القطري الذي اشتهر بمقولة "إيران دولة شريفة"، أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام وزير الخارجية الإيراني بتقبيل كتف الوزير.

عناق بين وزير خارجية #إيران جواد ظريف والوزير القطري سلطان المريخي صاحب عبارة: إيران شريفة التي فاقمت سخط أبوظبي والرياض على #الدوحة. pic.twitter.com/wiqmmoaHCz — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) September 27, 2018

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة هذا الفيديو أو تاريخ التقاطه.