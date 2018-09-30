البشير: حلايب سودانية ولدينا من الوثائق ما يؤكد هذا

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية.

وقال خلال لقائه، مساء أمس السبت، ببيت الضيافة وفد قيادات قبائل البشاريين أن "السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا وأنهم مطمئنين لكافة مواقفنا في هذه القضية"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

© REUTERS / TIKSA NEGERI السودان: حلايب لن تكون سببا في التوتر مع مصر

ولفت البشير إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربعة لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين.

وامتدح البشير الدور الكبير الذي لعبه اتفاق سلام شرق السودان في تحقيق السلام الاستقرار في شرق البلاد، وتعهد بتوفير كافة خدمات التنمية والتعليم والمياه النقية لمواطنيها.

ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.

وتتهم الحكومة السودانية، في شكواها بمجلس الأمن، الحكومة المصرية بالمضي قدما في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها، مشددة على أن "حلايب أرض سودانية".

وأكدت مصر أن منطقة حلايب مصرية. وقالت: "حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".

واتخذت مصر، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء مئة منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.

في المقابل، أعلن السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث حلايب وشلاتين، عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.