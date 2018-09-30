في اليوم العالمي للقهوة... السعودية تزف خبرا سارا

زفت المملكة العربية السعودية، خبرا سارا لكل عشاق القهوة، بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي، في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ونفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، صحة تقارير تشير إلى أن شرب القهوة يسبب الإصابة بالسرطان، لاحتوائها على مادة الأكريلاميد، الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها، أنها أجرت مراجعة للدراسات الحديثة حول علاقة استهلاك القهوة بخطر الإصابة بالسرطان، واستعانت بتعليق المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، الذي أفاد عبر موقعه الإلكتروني بتاريخ 30 مارس/آذار بأنه "رغم أن مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن ارتبطت بخطر الإصابة بالسرطان في الجرذان، إلا أن الأدلة العلمية أثبتت أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والكبد".

وتابعت الهيئة نقلا عن المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مركب الأكريلاميد يوجد في الكثير من الأغذية، مثل المخبوزات وحبوب الإفطار، ووجد أن أعلى متوسط لمستويات الأكريلاميد في البطاطس المقلي ورقائق البطاطس، ورغم أن مركب الأكريلاميد يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان للحيوانات المخبرية عند التعرض لمستويات عالية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي يثبت العلاقة بين الأكريلاميد في الأغذية ومخاطر الإصابة بالسرطان لدى الإنسان.