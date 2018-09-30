في اليوم العالمي للقهوة... السعودية تزف خبرا سارا

ونفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، صحة تقارير تشير إلى أن شرب القهوة يسبب الإصابة بالسرطان، لاحتوائها على مادة الأكريلاميد، الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن.القهوة بخطر الإصابة بالسرطان، واستعانت بتعليق المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، الذي أفاد عبر موقعه الإلكتروني بتاريخ 30 مارس/آذار بأنه "رغم أن مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن ارتبطت بخطر الإصابة بالسرطان في الجرذان، إلا أن الأدلة العلمية أثبتت أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والكبد".
وتابعت الهيئة نقلا عن المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مركب الأكريلاميد يوجد في الكثير من الأغذية، مثل المخبوزات وحبوب الإفطار، ووجد أن أعلى متوسط لمستويات الأكريلاميد في البطاطس المقلي ورقائق البطاطس، ورغم أن مركب الأكريلاميد يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان للحيوانات المخبرية عند التعرض لمستويات عالية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي يثبت العلاقة بين الأكريلاميد في الأغذية ومخاطر الإصابة بالسرطان لدى الإنسان.
لا صحة لما يتم تداوله بأن شرب القهوة سبب للإصابة بالسرطان؛ لاحتوائها على مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن.https://t.co/q4GrtZEW9c#اليوم_العالمي_للقهوة#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/w2W28cIzsK— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 29, 2018
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