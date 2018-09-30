المتحدث باسم أنصار الله: عمليات أكبر ستطال الإمارات طالما استمر العدوان

أعربت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عن قناعتها بأن الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري ضد الجماعة في اليمن "ستضطر إلى الاعتراف" بهجوم جوي شنته على مطار دبي الدولي، اليوم الأحد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه على "تويتر" ظهر اليوم الأحد، "رغم تستر السلطات الإماراتية وإنكارها لما يحدث من إرباك في حركة الطيران في مطاراتها فإنها سترغم على الإقرار أمام عمليات أكبر ستطالها يوما، طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني".

#سلاح_الجو_المسير ينفذ ثاني عملية هجومية خلال شهر على مطار دبي الدولي بطائرة #صماد3، ورغم تستر السلطات الإماراتية وإنكارها لما يحدث من إرباك في حركة الطيران في مطاراتها فإنها ستُرغَم على الإقرار أمام عمليات أكبر ستطالها يوما طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 30, 2018

كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، بوقت سابق من اليوم، شن هجوم جوي بطائرة مسيرة نوع "صماد 3" على مطار دبي الدولي.

وتتعرض مدن حدودية سعودية لقصف وهجمات متكررة من "جماعة أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.