تطبيق "زواجكم" يعود لإثارة الجدل بين السعوديين

عاد التطبيق الذكي "زواجكم"، ليثير الجدل من جديد بين السعوديين، بعدما أصبح من بين أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

ويتيح التطبيق لمن يرغب في الزواج، وضع وصف قصير عنه وعن شريكه المحتمل واهتماماته، كما يتيح التفاعل باستمرار مع الحسابات المقترحة لزيادة فرص التوافق.

© AP Photo / Nariman El-Mofty أرقام مخيفة عن الطلاق في السعودية... هذا أبرز سبب

كما يتيح التطبيق الدردشة مع من يرغب في قائمة المتوافقين فقط.

ومن خلال هاشتاغ "#تطبيق_زواجكم"، الذي دشنه سعوديون، اليوم الأحد، على موقع "تويتر"، اتهمه سعوديون بأنه يشجع على تعدد الزوجات، وكذلك بأنه يغش المتقدمين للزواج، بعرض شباب وفتيات لا يمثلون صورهم الحقيقية في التطبيق.

وكتب مغرد: "أنصحكم لا حد يحمل التطبيق أنا طلبت زوجه من التطبيق ولما وصلت عندي لقيت مالها راس وبلاستيك كل قطعه لحالها مو حقيقي والحين رافع فيهم شكوى".

#تطبيق_زواجكم



انصحكم لاحد يحمل التطبيق



انا طلبت زوجه من التطبيق ولما وصلت عندي لقيت مالها راس وبلاستيك كل قطعه لحالها مو حقيقي والحين رافع فيهم شكوى pic.twitter.com/JMqpNSobDM — قلب بآرد♡ (@qllb10) September 30, 2018

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وأعرب مغرد آخر عن رغبته في ترشيح تطبيق "زواجكم" لفتيات مثل اللاتي في الصورة التي نشرها.

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وفي المقابل، نشرت مغردة صورة لشاب ترغب في الزواج مثله من حيث الملامح.

​وعبرت مغردة آخرى عن استنكارها من طلب الشباب للفتيات عن طريق الإنترنت للزواج منهن.

وتسائل مغرد ساخرا، إن كان في مقدوره إرجاع الفتاة التي اختارها من التطبيق، في حال عدم إعجابه بها.

بينما أشار مغرد آخر إلى أن المرأة أصبحت سلعة.

#تطبيق_زواجكم

حرفيا المرأة اصبحت سلعة — F (@F24750525) September 30, 2018

وكان تطبيق "زواجكم" أثار الجدل للمرة الأولى في السعودية، في شهر يوليو/تموز، ودشن المغردون وقتها هاشتاغ يحمل عنوان "#تطبيق_زواجكم_يثير_جدل_التعدد".

وكانت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، كشفت في تقرير لها في ديسمبر/كانون الأول، عن نتائج مسح الخصائص السكانية لعام 2017، وأفرد التقرير مساحة خاصة لنسبة السعوديات وتصنيفاتهم العمرية واالاجتماعية.

ذكر تقرير الهيئة أن عدد السعوديات اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغ 33%، بواقع 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر.

وأضاف التقرير الذي نشرته الهيئة، اليوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نسبة السعوديات المتزوجات بلغت 58.8%، فيما بلغت نسبة الأرامل 5.6%، والمطلقات 2.5%.

واتضح أن 97.2% من الإناث السعوديات قد تزوجن عند أعمار أقل من أو مساوية لـ32 سنة، وعليه فيمكن اعتبار أن سن العنوسة في المملكة العربية السعودية تبدأ بعد عمر الـ32 سنة.