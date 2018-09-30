تطبيق "زواجكم" يعود لإثارة الجدل بين السعوديين

ويتيح التطبيق لمن يرغب في الزواج، وضع وصف قصير عنه وعن شريكه المحتمل واهتماماته، كما يتيح التفاعل باستمرار مع الحسابات المقترحة لزيادة فرص التوافق.
ومن خلال هاشتاغ "#تطبيق_زواجكم"، الذي دشنه سعوديون، اليوم الأحد، على موقع "تويتر"، اتهمه سعوديون بأنه يشجع على تعدد الزوجات، وكذلك بأنه يغش المتقدمين للزواج، بعرض شباب وفتيات لا يمثلون صورهم الحقيقية في التطبيق.
وكتب مغرد: "أنصحكم لا حد يحمل التطبيق أنا طلبت زوجه من التطبيق ولما وصلت عندي لقيت مالها راس وبلاستيك كل قطعه لحالها مو حقيقي والحين رافع فيهم شكوى".
#تطبيق_زواجكم— قلب بآرد♡ (@qllb10) September 30, 2018
انصحكم لاحد يحمل التطبيق
انا طلبت زوجه من التطبيق ولما وصلت عندي لقيت مالها راس وبلاستيك كل قطعه لحالها مو حقيقي والحين رافع فيهم شكوى pic.twitter.com/JMqpNSobDM
وأعرب مغرد آخر عن رغبته في ترشيح تطبيق "زواجكم" لفتيات مثل اللاتي في الصورة التي نشرها.
#تطبيق_زواجكم فيه عندهم نفس ذولا pic.twitter.com/Dl0skZ3fdq— الملهم (@sgs4444) September 30, 2018
وفي المقابل، نشرت مغردة صورة لشاب ترغب في الزواج مثله من حيث الملامح.
#تطبيق_زواجكم— حور (@hooy130) September 30, 2018
عندكم مثل ذَا pic.twitter.com/0i2RhrNw4H
وعبرت مغردة آخرى عن استنكارها من طلب الشباب للفتيات عن طريق الإنترنت للزواج منهن.
#تطبيق_زواجكم— H (@HN_i99) September 30, 2018
صارو يطلبونا اونلاين ولا وش ؟ pic.twitter.com/13pMVFWKSn
وتسائل مغرد ساخرا، إن كان في مقدوره إرجاع الفتاة التي اختارها من التطبيق، في حال عدم إعجابه بها.
#تطبيق_زواجكم— saad (@saadreoy) September 30, 2018
وإذا طلبتها وماعجبتني اقدر ارجعها؟؟ pic.twitter.com/W0UBYTTd2a
بينما أشار مغرد آخر إلى أن المرأة أصبحت سلعة.
#تطبيق_زواجكم— F (@F24750525) September 30, 2018
حرفيا المرأة اصبحت سلعة
وكان تطبيق "زواجكم" أثار الجدل للمرة الأولى في السعودية، في شهر يوليو/تموز، ودشن المغردون وقتها هاشتاغ يحمل عنوان "#تطبيق_زواجكم_يثير_جدل_التعدد".
وكانت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، كشفت في تقرير لها في ديسمبر/كانون الأول، عن نتائج مسح الخصائص السكانية لعام 2017، وأفرد التقرير مساحة خاصة لنسبة السعوديات وتصنيفاتهم العمرية واالاجتماعية.
ذكر تقرير الهيئة أن عدد السعوديات اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغ 33%، بواقع 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر.
وأضاف التقرير الذي نشرته الهيئة، اليوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نسبة السعوديات المتزوجات بلغت 58.8%، فيما بلغت نسبة الأرامل 5.6%، والمطلقات 2.5%.
واتضح أن 97.2% من الإناث السعوديات قد تزوجن عند أعمار أقل من أو مساوية لـ32 سنة، وعليه فيمكن اعتبار أن سن العنوسة في المملكة العربية السعودية تبدأ بعد عمر الـ32 سنة.
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