سوريا... إقامة ماراثون بمناسبة اليوم السياحي في حلب (فيديو)

أقيم ماراثوت يسمى "أحب حلب" في المدينة بمناسبة يوم السياحة العالمي، نظمته إدارة السياحة بالمدينة بالتعاون مع فريق المتطوعين الشباب.

وأفاد المراسل الخاص لوكالة الأنباء الفدرالية (FAN) ، الموجود حاليا في البلاد بأن المشاركين اجتمعوا بالقرب من قلعة حلب في منطقة خان الوزير واتجهوا نحو الجامع الأموي الكبير وساحة السبع بحرات. وانتهى الماراثون في ساحة سعد الله الجابري.

ونشرت الوكالة فيديو من موقع الحدث.

وقال وزير السياحة السوري بشر يازجي إن سكان حلب أثبتوا مرة أخرى حبهم للمدينة — حيث لعب الشباب دوراً كبيرا في ترميم حلب القديمة.

في وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الاتحادية عن إقامة ماراثونات جماعية في عدد من المحافظات السورية بمناسبة اليوم الدولي للسلام. وجرت في اللاذقية وحمص ودمشق والسويداء وحلب وحماة.