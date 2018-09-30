المعلم: أمريكا تستقطب فلول "داعش" في قاعدتها بالتنف لقتال الجيش السوري

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستقطب فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في قاعدة التنف، ويعيدون تأهيلهم وإرسالهم مجددا لمحاربة الجيش السوري.

موسكو — سبوتنيك . وقال المعلم في مقابلة مع قناة "آر تي" التلفزيونية: " إنهم (الولايات المتحدة) يستقطبون فلول "داعش" الإرهابي في هذه القاعدة (قاعدة التنف العسكرية الأمريكية) ويعيدون تأهيلهم وإرسالهم مجددا لمحاربة الجيش السوري، لماذا؟ لإنهم يريدون إطالة أمد الأزمة في سوريا لصالح إسرائيل".

وأضاف المعلم "أقول لهم، هذا جهد ميؤوس غير واقعي وعدواني وقد جربوا أرسلوا مجموعات بالقرب من تدمر وقد أبيدت هذه المجموعات، لذلك لا مستقبل لهذه القاعدة في الأراضي السورية".