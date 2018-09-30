حريق كبير في مكة... والدفاع المدني السعودي يعلن إجلاء 300 طالبة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء 300 طالبة عن مدرسة بعد حريق كبير نشب في مدينة مكة.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، تم إجلاء الطالبات الـ 300 من مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق شب في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تم إخماد الحالة، ولم ينجم عن هذا الحريق أي إصابات، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة.

#الدفاع_المدني:

إخلاء 300 طالبة من مدرسة مواهب المملكة بحي الشرائع في #مكة

إثر حريق محدود في 4 عدادات كهربائية في الجزء الخارجي لسور المدرسة

..تم إخماد الحالة ولم ينجم عنها أي إصابات ولله الحمد#إمارة_مكة pic.twitter.com/sNMgC1lCoq — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت صحيفة المدينة السعودية، أن المدرسة يرتادها طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، مشيرة إلى أنه لم تحدث أي إصابات.

وكتبت مديرية المدرسة على حسابها في "تويتر"، أن الحريق شب في الجزء الخارجي من سور المدرسة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماده دون وقوع أي إصابات.