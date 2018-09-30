الحلبوسي يكشف عن متطلبات المرحلة الراهنة في العراق

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد أن المرحلة الراهنة تتطلب حسم ملفي رئاستي الوزراء والجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية.

بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان:" استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمكتبة اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري".

© REUTERS / Essam al-Sudani الحلبوسي يعلن عن عدد المرشحين لمنصب الرئيس العراقي

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، على أن:"البرلمان سيركز خلال دورته الجديدة على تعزيز العمل الرقابي من خلال تفعيل القرارات والتشريعات التي تقضي على الفساد، وتعضيد بناء الدولة ومؤسساتها"، مضيفا أن: "المرحلة الراهنة تتطلب حسم ملفي رئاستي الوزراء والجمهورية ضمن توقيتاتها الدستورية، من خلال تكاتف جميع الأطراف السياسية، والوصول إلى رؤية توافقية حول هذين الملفين".

من جانبه أكد الجبوري على: "دعمه لرئيس مجلس النواب في مهامه"، معربا عن تفاؤله بأن:" تشهد الدورة التشريعية الجديدة تشريعات وقوانين تسهم في النهوض بالواقعين الخدمي والأمني في البلاد".

وحدد الحلبوسي في 25 أيلول/سبتمبر، يوم غد الاثنين موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية وفي حال لم يتم حسم اختيار رئيس الجمهورية يكون يوم الثلاثاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، الموعد الأخير لجلسة الاختيار.

ويتنافس عدة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، يتقدمهم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وبحسب الدستور العراقي يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه، ووضع الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة مهلة قدرها 30 يوما، تبدأ من تاريخ التكليف لتسمية أعضاء وزارته وفق المادة (76/ ثانيا) من الدستور، وإذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد من نفس الكتلة خلال خمسة عشر يوما استنادا إلى المادة (76/ ثالثا) من الدستور.