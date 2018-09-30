دمرت أوكارا حفرها في الأنبار... القوات العراقية تعثر على مضافة لـ"داعش"

دمرت القوات العراقية، في عمليات نوعية نفذتها اليوم الأحد، 30 سبتمبر/ أيلول، المزيد من الأوكار والجحور التي حفرها تنظيم "داعش" الإرهابي تحت الأرض، في محافظة الأنبار، التي تشكل ثلث مساحة العراق.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم "أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، عثرت على 3 منازل مدمرة فيها 3 أنفاق تؤدي إلى مستودع طبي، وآخر للمواد الغذائية، والثالث للوقود".

وأضاف رسول، تم تفجير الأنفاق الثلاثة، من قبل الجهات المختصة، منوها في الوقت نفسه إلى أن القوات عثرت على مضافة لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، تحتوي على مجموعة من الإطارات، تم حرقها، فضلا عن كهف بداخله موضع محصن لسيارة.

وأكمل رسول، كما عثرت القوات، خلال تطهير منطقة البوزعيان، في المحافظة، على 15 عبوة ناسفة، وهي عبارة عن "جلكانات" صفائح مملوءة بمادة الـC4 الشديدة الانفجار بسعة 20 ليترا.

واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن قوات قيادة عمليات الأنبار، عثرت على 13 عبوة ناسفة في منطقة البوبالي شرقي الرمادي، مركز المحافظة، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.