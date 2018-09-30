أمر ملكي جديد للملك سلمان

ومنح الملك السعودي، القاضي محمد الجيراني، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، حسب صحيفة الشرق الأوسط.
من #السعودية | خادم الحرمين الشريفين يأمر بمنح القاضي محمد الجيراني "الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية" وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولىhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/yJmXydEaD7— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 30, 2018
واغتيال القاضي محمد الجيراني، من قبل بعض العناصر الإرهابية.
وقدم وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم الأحد، الوسام لأسرة الفقيد، تنفيذا للأوامر الملكية.
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