أمر ملكي جديد للملك سلمان

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا جديدا.

ومنح الملك السعودي، القاضي محمد الجيراني، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

من #السعودية | خادم الحرمين الشريفين يأمر بمنح القاضي محمد الجيراني "الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية" وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولىhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/yJmXydEaD7 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 30, 2018

واغتيال القاضي محمد الجيراني، من قبل بعض العناصر الإرهابية.

وقدم وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم الأحد، الوسام لأسرة الفقيد، تنفيذا للأوامر الملكية.