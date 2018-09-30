الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات

أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدم اعترافه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان بالعراق، ويقول إن السبب هو وجود مخالفات.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov مصدر: نسبة مشاركة المقترعين في انتخابات برلمان إقليم كردستان ضعيفة

القاهرة — سبوتنيك . أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدم اعترافه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد 30 أيلول/ سبتمبر، في الإقليم، ويقول إن السبب هو وجود مخالفات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، سعدي بيرة، في تصريح نقلته قناة "رووداو" الكردية، "نظرا لوجود تلاعب وتزوير كبيرين في الانتخابات في كل من أربيل ودهوك وقضاء سوارن، نعلن رفضنا لنتائج الانتخابات".

وأضاف: "ندعو ممثلي الاتحاد لرفض نتائج الانتخابات".

وفي حوار له مع "سبوتنيك" نشرته اليوم، توقع القيادي والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة الفوز بأكثر من 22 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي يشهدها إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، داعيا إلى تغيير نظام انتخابات الإقليم لما يشوبه من مشكلات تصعب العملية السياسية.

وتعتبر انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، والتي فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين، أول انتخابات برلمانية يشهدها الإقليم، منذ إجراء الاستفتاء على استقلاله عن العراق في أيلول/ سبتمبر العام الماضي.