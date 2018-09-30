الأردن: مقترح أمريكا بتأسيس تحالف استراتيجي شرق أوسطي "مجرد تصور"

الأمم المتحدة — سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لوكالة "سبوتنيك"، إن مقترح الولايات المتحدة لتأسيس تحالف استراتيجي شرق أوسطي لا يزال تصورا في مراحله الأولى يخضع للنقاش، مشيرا إلى أن ذلك التحالف، إذا ما تأسس، سيعمل على التعاطي مع أزمات المنطقة.

وقال الصفدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة، "لقد دعتنا الولايات المتحدة للاجتماع لعرض فكرة تشكيل آلية جامعة للتعاطي مع التحديات الإقليمية… سوف ندخل في محادثات إيجابية بهدف ضمان أن ينتج عنها هيكلية تسمح لنا بالتعامل بشكل شامل مع التحديات وتحقيق السلام، والاستقرار، والأمن".

وأوضح الصفدي أن "ذلك التصور لا يزال في مرحلة مبكرة جدا، والعديد من النقاشات ستجري قبل أن نقرر الصيغة النهائية".

وفي سياق مختلف، أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن ترحيب بلاده بتعهد ألمانيا لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، مشيرا إلى انخفاض الدعم لهم هذا العام.

أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن ترحيب بلاده بتعهد ألمانيا لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، مشيرا إلى انخفاض الدعم لهم هذا العام.

وقال الصفدي في المقابلة مع "سبوتنيك"، "نحن ممتنون لألمانيا وأصدقاؤنا في المجتمع الدولي الذين قدموا الدعم لنا ولمساعينا في تلبية احتياجات 1.3 مليون سوري في الأردن"، مؤكدا أن "الأردن احتضن جميع اللاجئين السوريين".

وأشار الوزير إلى أن استضافة هؤلاء اللاجئين "كانت عبء على اقتصادنا، فلدينا نسبة بطالة 18.4 في المئة، وأعطينا تصاريح عمل لأكثر من 100 ألف سوري، وهذا يعتبر ضعف عدد الوظائف التي يستطيع الاقتصاد الأردني توفيرها سنويا".

وأضاف الصفدي: "لقد دعمنا المجتمع الدولي. لكن الدعم لم يكن كافيا. هذا العام نشهد تضاؤلا في هذا الدعم، ونحذر من ذلك، بسبب الآثار المترتبة على قدرتنا على مواصلة تلبية احتياجات اللاجئين، لكن طالما أن السوريين موجودون في الأردن، سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أنهم يتلقون كل الدعم والخدمات التي يحتاجونها. ونحن بالطبع نشجع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم".

وأعلن الوزير: "لقد أجرينا مناقشات مع روسيا. وبنى جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين علاقات قوية قائمة على الانفتاح والثقة. وهذا يسمح لنا بمعالجة جميع القضايا بطريقة فعالة ومفتوحة وذات مصداقية".

يذكر أن ألمانيا أعلنت، الخميس الماضي، تخصيص 116 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان.

يتبع…