ماذا قال السعوديون عن زيارة محمد بن سلمان إلى الكويت

ورحب 2650 طالبا وطالبة سعودية يدرسون في الكويت، بمحمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف الجويعي أن الملك السعودي دعم مسيرة هذه العلاقات مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وعبر الطلاب السعوديون عن فخرهم واعتزازهم وهم يمثلون السعودية في جامعات الكويت.
وأضاف الطلاب أنهم لا يشعرون بالغربة في الكويت.
وقدم الطلاب الشكر للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، على "الدعم والرعاية للطلاب السعوديين".
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