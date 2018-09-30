ماذا قال السعوديون عن زيارة محمد بن سلمان إلى الكويت

بدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارة رسمية إلى الكويت، وذلك مساء اليوم الأحد.

ورحب 2650 طالبا وطالبة سعودية يدرسون في الكويت، بمحمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser أمر ملكي جديد للملك سلمان

وقال الملحق الثقافي السعودي بالكويت، بندر الجويعي إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى دولة الكويت "امتداد للزيارات الميمونة التي قام بها ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، مرورا بأنجاله الملوك البررة ".

وأضاف الجويعي أن الملك السعودي دعم مسيرة هذه العلاقات مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر الطلاب السعوديون عن فخرهم واعتزازهم وهم يمثلون السعودية في جامعات الكويت.

وأضاف الطلاب أنهم لا يشعرون بالغربة في الكويت.

وقدم الطلاب الشكر للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، على "الدعم والرعاية للطلاب السعوديين".