بعد احتجازه إسبوعين... تل أبيب تسلم جثمان فلسطيني

سلمت السلطات الإسرائيلية، جثمان الشاب الفلسطيني محمد الريماوي، الذي قتل على يد عناصر من الجيش الإسرائيلي داهموا منزله ببلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، في وقت سابق من الشهر الجاري.

© Sputnik . Ahmed Abed تشييع جثمان شاب فلسطيني قتل في احتجاجات غزة

رام الله — سبوتنيك . وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها، بقرار تسليم جثمان الشاب الفلسطيني الريماوي لذويه.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أبلغت محاميها محمد محمود، بالقرار، حيث سيتم ذلك، قرب مستوطنة (أرئيل) قرب سلفيت".

وتسلمت العائلة رفات ابنها، ونقلته على متن سيارة إسعاف فلسطينية إلى مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله، حيث ستقام مراسم تشيعه غدا الاثنين من المجمع باتجاه مسقط راْسه بقرية بيت ريما.

وكان محمد زغلول الخطيب الريماوي (24 عاما) قتل يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري بعد مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي منزله في ساعات الفجر الأولى وقد فارق الحياة أثناء اعتقاله.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، بأن نتائج التشريح، التي جرت قبل عدة أيام على جثمان الشاب الريماوي أظهرت تعرضه لضرب مبرح ظهرت آثاره على جسده، ما سبب وفاته".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد تقدمت قبل أيامٍ بالتماس تمهيدي للنيابة الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمان الريماوي إلى ذويه فور الانتهاء من التشريح.