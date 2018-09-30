24 غارة جديدة للتحالف على حجة وصعدة

جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع شنه غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف مديرية حرض بثماني غارات، وقصف بخمس غارات أخرى مناطق في مديرية ميدي.

وأضاف أن الغارات أعقبت قصفاً مدفعياً شنه مسلحو "أنصار الله" على الجيش اليمني شمال جبل النار الاستراتيجي شرق مدينة حرض، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقتل 9 من "أنصار الله" في البيضاء

وأشار إلى أن مسلحي "أنصار الله" نصبوا كميناً لآلية للجيش اليمني غرب مديرية حيران، أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف ثمان غارات على مديرية باقم شمال صعدة، توزعت بأربع غارات على آل قراد وآل الزماح، وثلاث غارات على آل مغرم، في حين استهدفت أخرى جسراً في الطريق العام بالمديرية.

كما شن طيران التحالف ثلاث غارات على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، حسب المصدر.

وتأتي الغارات عقب ساعات من استهداف التحالف محافظة صعدة بـ 12 غارة، وقصفه محافظة حجة بغارتين.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ 16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.