"التسلل خارج المملكة كان هدفهم"... قرارات سعودية بشأن 668 مواطنا

وأسفرت حملة ميدانية مشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن "معاقبة واستكمال الإجراءات النظامية بحق 668 مواطنا تستروا على مخالفين"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

ويعاقب المواطن المتستر على مخالفين للمرة الأولى بغرامة قدرها 15 ألف ريال، وللمرة الثانية، بغرامة قدرها 30 ألف ريال، وللمرة الثالثة فأكثر بغرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر. "الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي".

وتم معاقبة 1455 شخصا حاولوا التسلل خارج المملكة بنسبة 54 % لليمنيين، و43 % للإثيوبيين، و3% من جنسيات أخرى.