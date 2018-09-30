شاهد ما فعله الطيران الحربي الكويتي لحظة دخول طائرة ابن سلمان أجواء البلاد

استقلبت القوات الجوية الكويتية طائرة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودية، لحظة دخولها أجواء الكويت.

ونشرت صحيفة "النهار" الكويتية، صورة تظهر طائرات f18 الكويتية وهي ترافق طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحظة دخوله الأجواء الكويتية.

وتناقل متسخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف السعودية الصورة، بهاشتاغ "الكويت ترحب بمحمد بن سلمان".

​يشار إلى أن محمد بن سلمان وصل مساء اليوم الأحد، إلى الكويت، وكان في مقدمة مستقبليه بالمطار كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ويزور ولي العهد السعودي الكويت لإجراء مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

© REUTERS / AMIR LEVY وكالة تكشف عن قرار جديد يناقشه محمد بن سلمان في الكويت

وتعتبر زيارة محمد بن سلمان إلى الكويت، هي الثانية له منذ وصوله إلى مراكز القيادة في المملكة.

وكان ابن سلمان زار الكويت عندما كان وليا لولي العهد في مايو 2015، واستقبله آنذاك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وكِبار المسؤولين في الدولة.

وجاءت الزيارة تأكيدا على حرص قيادة البلدين الشقيقين في التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية الضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا؛ نظرا لقربهما وللترابط الشعبي القائم بين البلدين؛ حيث امتازت العلاقات بين البلدين الشقيقيْن منذ مئات السنين والى اليوم، بالتكامل والتعاون حتى أصبحت نموذجاً للعلاقات الدولية ومثالاً يُحتذى به بين دول العالم".