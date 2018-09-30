أمير الكويت يبحث تعزيز العلاقات مع محمد بن سلمان

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في قصر بيان.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

© REUTERS / Faisal Al Nasser شاهد ما فعله الطيران الحربي الكويتي لحظة دخول طائرة ابن سلمان أجواء البلاد

​يشار إلى أن محمد بن سلمان وصل مساء اليوم الأحد، إلى الكويت ، وكان في مقدمة مستقبليه بالمطار كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتعتبر زيارة محمد بن سلمان إلى الكويت، هي الثانية له منذ وصوله إلى مراكز القيادة في المملكة.

وكان ابن سلمان زار الكويت عندما كان وليا لولي العهد في مايو 2015، واستقبله آنذاك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وكِبار المسؤولين في الدولة.

وجاءت الزيارة تأكيدا على حرص قيادة البلدين الشقيقين في التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية الضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا؛ نظرا لقربهما وللترابط الشعبي القائم بين البلدين؛ حيث امتازت العلاقات بين البلدين الشقيقيْن منذ مئات السنين والى اليوم، بالتكامل والتعاون حتى أصبحت نموذجاً للعلاقات الدولية ومثالاً يُحتذى به بين دول العالم".