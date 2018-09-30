ابن سلمان يقوم بزيارة مفاجئة على الحدود اليمنية

قام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

ووفقا لوكالة "واس"، كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

ورأس ولي العهد اجتماعا تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في المنطقة، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها.

#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يترأس في المنطقة الجنوبية إيجازًا عن سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسئولية ونوعية العمليات المخطط تنفيذها. pic.twitter.com/a1sbeGYlNk — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 30, 2018

وأبدى محمد بن سلمان ارتياحه لما تم إنجازه من قبل قوات التحالف، مقدما لهم الشكر على جهودهم.

يذكر أن الزيارة جاءت قبل توجه ولي العهد إلى الكويت.