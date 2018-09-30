بعد "محاولة الانشقاق"... "أنصار الله" تفرج عن 90 شخصا

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية الإفراج عن 90 شخصا في صنعاء، وذلك بعد "محاولة الانشقاق" عنها، وبعد 20 يوما من إطلاق سراح أكثر من مئة آخرين كانوا يواجهون ذات التهم.

© Sputnik . Nazek Mohammed للمرة الثانية... قائد بالمقاومة الشعبية اليمنية ينجو من محاولة اغتيال

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله": "اليوم الأحد 30 سبتمبر/ أيلول، تم الإفراج عن 90 شخصا اعتقلوا أثناء مرورهم بنقاط عسكرية وأمنية في طريقهم للالتحاق بالجيش اليمني".

وعملية الإفراج تأتي عقب عشرين يوما من إطلاق الجماعة سراح 125 شخصا اعتقلوا خلال محاولتهم التوجه إلى معسكرات القوات الحكومية، التي تخوض منذ 26 مارس / أذار 2015، حربا بإسناد من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لاستعادة السلطة من قبضة "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة وعدد من المحافظات.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تمنع انتقال العسكريين والموظفين الحكوميين من المحافظات، التي تسيطر عليها إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، باستثناء المغادرة لغرض السفر إلى الخارج عبر مطاري عدن وسيئون جنوب وشرق اليمن.

وتننفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد "أنصار الله" المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.