"زيارة تاريخية لرجل استثنائي"... صحف الكويت تتحدث عن محمد بن سلمان

بدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، ووصل إليها مساء اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية أن ابن سلمان، "وصل بلده الثاني الكويت"، مشيرة إلى أن "الكويت تتزين للضيف الكبير.. الأمير محمد بن سلمان يحل وسط قلوب الكويتيين ووجدانهم".

وقالت صحيفة القبس إن زيارة ولي العهد لها طعم خاص "على كل الأصعدة، ونولي اهتماما غير عادي لحماسه الإصلاحي الجرى".

وتابعت الصحيفة "نحن شعب واحد في بلدين جارين متعاضدين متكاتفين متعاونين في السراء والضراء"، وأن "التنسيق السعودي —الكويتي يحمل في نواته الصلبة بذور سلام ننشده جميعا".

أما صحيفة "الأنباء" فأكدت أن الزيارة بالغة الأهمية ولهما زخما جديدا يزيد متانة وقوة العلاقات المتجذرة لأهل الخليج.

وقالت صحيفة السياسة إن زيارة محمد بن سلمان "زيارة تاريخية لرجل استثنائي".