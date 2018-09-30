محمد بن سلمان يكشف فرصة "أتاحته له زيارة الكويت"

وقال ولي العهد في رسالته إلى الأمير: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وختم ولي العهد السعودي رسالته بقوله "سائلا المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيد التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في قصر بيان.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
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